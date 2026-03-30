नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से दिया इस्तीफा, नितिन नबीन ने भी छोड़ी विधायकी

संविधान के अनुच्छेद 101 और 190 के तहत समवर्ती सदस्यता निषेध नियम, 1950 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। उन्हें 14 दिन के भीतर किसी भी एक सीट से इस्तीफा देना होगा। नीतीश और नबीन दोनों ही 16 मार्च को राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। माना जा रहा है कि दोनों नेता 9 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य की शपथ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री

कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी व्यक्ति को एक सदन (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य होना जरूरी होता है। नीतीश अब इनमें से किसी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और JDU से विजय चौधरी के नाम की चर्चाएं हैं। ये लगभग तय है कि मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिलेगा।