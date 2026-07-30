विधानसभा उपचुनाव: बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में आज मतदान
क्या है खबर?
बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक-एक सीट के उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। बिहार में बांकीपुर, मध्य प्रदेश में दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव का परिणाम 3 अगस्त को सामने आएगा। अभी तक किसी विधानसभा सीट से कोई शिकायत सामने नहीं आई है।
बिहार
बिहार में पहली बार उतरे हैं प्रशांत किशोर
पटना जिले की बांकीपुर सीट से भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन विधायक थे। उनको राज्यसभा भेजा गया, जिससे यह सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव हो रहा है।
भाजपा ने यहां से पहले अभिषेक कुमार को उतारा था, जो नबीन के करीबी थे। बाद में नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने दोबारा रेखा कुमारी को उतारा है। यहां से पहली बार जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प है।
चुनाव
बिहार में मतदान से पहले हाई ड्रामा, देर रात थाने पहुंचे प्रशांत किशोर
बांकीपुर में मतदान से एक रात पहले हाई ड्रामा देखने को मिला। प्रशांत खुद आधी रात को पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और 16 से अधिक समर्थकों को बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के हिरासत में लेने का आरोप लगाया।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने जिन समर्थकों को हिरासत में लिया है, उनको कहां रखा है, ये नहीं बता रहे।
प्रशांत ने बताया कि पुलिस ने उनको अलग-अलग थाने में भेज दिया है।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदरखाने असंतोष
मध्य प्रदेश में 2 अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित करने के बाद दतिया सीट रिक्त हुई थी।
भारती ने 2023 में यह सीट भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जीती थी। उपचुनाव में भाजपा ने मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया, जिससे भाजपा में काफी असंतोष सामने आया था।
भाजपा ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार उतरे हैं। कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं।
गुजरात
गुजरात में भाजपा-कांग्रेस में कड़ा मुकाबला
वडोदरा जिले की मंजलपुर सीट वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। योगेश यहां से 1990 से विधायक थे और कुल 8 बार चुनाव जीत चुके थे।
सीट पर कब्जा कायम रखने के लिए भाजपा ने यहां से सतीश पटेल को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को उम्मीदवार बनाया है।
मंजलपुर भाजपा की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जिसे जीतने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है।