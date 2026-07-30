बिहार के बांकीपुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर

विधानसभा उपचुनाव: बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में आज मतदान

लेखन गजेंद्र 10:12 am Jul 30, 202610:12 am

क्या है खबर?

बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक-एक सीट के उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। बिहार में बांकीपुर, मध्य प्रदेश में दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव का परिणाम 3 अगस्त को सामने आएगा। अभी तक किसी विधानसभा सीट से कोई शिकायत सामने नहीं आई है।