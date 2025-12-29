साल 2026 में इन राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव, जानिए कहां पर कब बजेगा बिगुल

साल 2025 खत्म होने जा रहा है और सभी को नए साल 2026 का बेसब्री से इंतजार है। आने वाले साल में देश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म रहने की उम्मीद है क्योंकि देश के 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल , तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी शामिल हैं। बड़ी बात ये है कि इन राज्यों का सियासी पारा अभी से चढ़ गया है। आइए जानते हैं किस राज्य में कब चुनाव होंगे।

#1 पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई, 2026 तक है। यहां पर अप्रैल-मई 2026 में चुनाव हो सकते हैं। 2021 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कुल 294 सीटों में से 213 पर जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। भाजपा को 77 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। 2026 में TMC लगातार चौथी बार सरकार बनाना चाहेगी, वहीं भाजपा भी बहुमत पाने का प्रयास करेगी।

#2 तमिलनाडु तमिलनाडु विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 10 मई 2026 तक है। यहां अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने हैं। साल 2021 के चुनाव में एमके स्टालिन के नेतृत्व में DMK ने कुल 234 में से 133 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। DMK के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 18 सीटे जीती थीं। 10 साल तक सत्ता पर काबिज रही AIADMK 66 सीटें जीत पाई थी। इसी तरह AIADMK के साथ गठबंधन करने वाली भाजपा को 4 सीटें मिली थीं।

#3 असम असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 20 मई, 2026 तक है। यहां पर अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने की संभावना है। साल 2021 के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 126 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अभी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने 10 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

#4 केरल केरल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 मई, 2026 तक है। यहां अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने की संभावना है। साल 2021 के चुनाव में मौजूदा वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने 99 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी। उसमें CPIM को सबसे अधिक 62 सीटें मिली थी। CPI 17, IUML 15, कांग्रेस 21 और अन्य ने 25 सीटें जीती थीं। भाजपा को पूरे प्रयास के बाद भी कोई सीट नहीं मिली थी। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं।

#5 पुदुचेरी पुदुचेरी विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 15 जून, 2026 तक है। यहां मई-जून 2026 में चुनाव होने की संभावना है। 2021 के पिछले चुनाव में ऑल-इंडिया एनआर कांग्रेस (ANRC) और भाजपा के गठबंधन ने कुल 30 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी। इसमें ANRC ने 10 और भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके उलट कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी। यहां वर्तमान में ANRC संस्थापक एन रंगासामी मुख्यमंत्री हैं।

BMC 15 जनवरी को होंगे BMC के चुनाव साल 2026 का सबसे पहला और बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में होगा। वहां, देश के सबसे धनी निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में 15 जनवरी को चुनाव होंगे। साल 2017 में हुए पिछले चुनाव में शिवसेना (उद्धव गुट) और भाजपा ने बिना गठबंधन के 227 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसमें शिवसेना ने सबसे अधिक 84 और भाजपा ने 82 सीटें जीती थीं। इसी तरह कांग्रेस को 31 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को केवल 9 सीटों पर जीत मिली थी।