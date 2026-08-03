विधानसभा उपचुनाव 2026: गुजरात में भाजपा की बड़ी जीत, बिहार में प्रशांत किशोर आगे

विधानसभा उपचुनाव 2026: गुजरात में भाजपा की बड़ी जीत, बिहार में प्रशांत किशोर आगे
क्या है खबर?
देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं। गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट से भाजपा के सतेंद्रभाई पटेल यानी सतीश पटेल ने 30,630 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की है। बिहार की बांकीपुर सीट पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीत के करीब हैं। वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी भाजपा पिछड़ रही है।
मांजलपुर
मांजलपुर में भाजपा ने दर्ज की बड़ी जीत
गुजरात के मांजलपुर में भाजपा ने आसान जीत दर्ज की। यहां भाजपा प्रत्याशी सतेंद्रभाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटो से रहा दिया।
सतेंद्र को 55,481 वोट मिले, जबकि भीखाभाई को 24,851 वोटों से संतोष करना पड़ा।
यह सीट भाजपा का गढ़ रही है। 2012 में पहली बार चुनाव से लेकर अब तक यहां भाजपा का कब्जा रहा है।
2022 में भाजपा ने एक लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी।
बयान
यह पूरी तरह से जनता की जीत- सतीश पटेल
सतीश पटेल ने अपनी इस सफलता का श्रेय मांजलपुर की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया।
उन्होंने कहा, "मांजलपुर की जनता ने जिस प्रकार स्वर्गीय योगेश काका पर अपना भरोसा जताया था, वैसा ही अभूतपूर्व आशीर्वाद मुझे भी दिया है। यह जीत पूरी तरह से जनता की जीत है। मैं जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा। क्षेत्र का विकास, बेहतर सड़कें, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी जनसुविधाएं उनकी प्राथमिकता होगी।"
बांकीपुर
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में पिछड़ी भाजपा
बांकीपुर में प्रशांत शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। 26वें राउंड तक उन्होंने 15,800 से ज्यादा वोटों की बढ़त बना ली थी।
इसके बाद भाजपा के नीरज कुमार लगातार पिछड़ते रहे। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर है।
बांकीपुर के पिछड़ना भाजपा के लिए बड़ा सियासी झटका है। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट रही है। भाजपा ने यहां से उम्मीदवार भी बदला था।
दतिया
दतिया में कांग्रेस ने बरकरार रखी सीट
दतिया में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही। शुरुआती 3 राउंड में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बढ़त बना ली।
13वें राउंड के बाद वह 11,054 वोटों से आगे थे।
इस सीट पर भाजपा ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उनके समर्थकों ने बवाल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था और पत्थरबाजी की थी।
वजह
क्यों हुए थे उपचुनाव?
बांकीपुर सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। वे यहां से 5 बार विधायक रहे हैं। उनको राज्यसभा भेजे जाने के चलते ये सीट खाली हुई थी।
वहीं, मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक थे। एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव हुए।
मांजलपुर सीट भाजपा के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री योगेश पटेल के निधन के चलते खाली हुई है।
परिचय
बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी जनसुराज
कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज पार्टियों और नेताओं के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी।
तब उनके पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि, वे खुद चुनाव नहीं लड़े थे।
नतीजों में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 3.44 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। बांकीपुर की जीत प्रशांत की पहली चुनावी जीत है।