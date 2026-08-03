3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं

विधानसभा उपचुनाव 2026: गुजरात में भाजपा की बड़ी जीत, बिहार में प्रशांत किशोर आगे

क्या है खबर?

देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं। गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट से भाजपा के सतेंद्रभाई पटेल यानी सतीश पटेल ने 30,630 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की है। बिहार की बांकीपुर सीट पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीत के करीब हैं। वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी भाजपा पिछड़ रही है।