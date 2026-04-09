पत्रकार के सवाल पर भड़के हिमंत बिस्वा सरमा

पत्रकार ने हिमंत बिस्वा सरमा से पूछा 'आपत्तिजनक भाषा' के उपयोग पर सवाल, भड़के मुख्यमंत्री

लेखन गजेंद्र 06:51 pm Apr 09, 202606:51 pm

क्या है खबर?

असम में विधानसभा चुनाव के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक पत्रकार से भिड़ गए। उन्होंने पत्रकार के चैनल के नाम पर सवाल उठाया और कहा कि वह उनको जवाब नहीं देना चाहते हैं। यह वाकया जालुकबाड़ी में तब घटा, जब लल्लनटॉप वेबसाइट के पत्रकार ने मुख्यमंत्री सरमा से उनके आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग को लेकर सवाल पूछा। सरमा यहां मतदान करने आए थे। इस दौरान सरमा ने कहा कि उन्हें लल्लनटॉप से भाषा का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए।