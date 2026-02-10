असम में SIR के बाद मतदाताओं की अंतिम सूची जारी, 2.43 लाख और नाम काटे गए

पूर्वोत्तर के राज्य असम में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार को मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 2.43 लाख और नाम काट दिए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बताया कि दिसंबर 2025 में जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी, उसकी तुलना में अंतिम मतदाता सूची में 2,43,485 मतदाता कम मिले हैं। इससे पहले दिसंबर की ड्राफ्ट सूची में 2,52,01,624 मतदाता थे।

मतदाता अब असम में महिला और पुरुष मतदाता लगभग बराबर चुनाव अधिकारी ने बताया कि असम में अंतिम सूची जारी होने के बाद पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या भी लगभग बराबर हो गई है। अब असम में 1,24,82,213 पुरुष मतदाता 1,24,75,583 महिला मतदाता और तीसरे लिंग वर्ग में 343 मतदाता शामिल हैं। अब महिला-पुरुष मतदाताओं में केवल 6,630 मतदाताओं का अंतर है। बता दें कि ड्राफ्ट सूची 27 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित होने के बाद 22 जनवरी, 2026 तक दावे-आपत्तियां मांगे गए थे।

जानकारी असम से काटे गए 12 लाख से अधिक नाम असम में SIR से पहले 2.62 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 10.56 लाख मतदाताओं के नाम 20 दिसंबर, 2025 तक घर-घर सत्यापन के बाद हटाए थे। अब 2.43 लाख नाम और काट दिए गए हैं। ऐसे में 12 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं।

