LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / एग्जिट पोल 2026: असम में फिर बन सकती है NDA की सरकार
एग्जिट पोल 2026: असम में फिर बन सकती है NDA की सरकार
असम में भाजपा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में लड़ा था चुनाव

एग्जिट पोल 2026: असम में फिर बन सकती है NDA की सरकार

लेखन गजेंद्र
Apr 29, 2026
07:52 pm
क्या है खबर?

असम में हुए विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल आ चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) फिर से सरकार बनाते दिख रही है। असम में भाजपा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा था। असम में 2016 से ही भाजपा की सरकार है। सरमा ने मई 2021 में कुर्सी संभाली थी। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे।

अनुमान

मैट्रिज और पीपुल्स ने भी NDA को आगे बताया

एक्सिस माय इंडिया ने भाजपा को 88-100, कांग्रेस को 24-36 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। मैट्रिज ने भाजपा को 85-95 और कांग्रेस को 25-32 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स ने भाजपा को 68-72 और कांग्रेस को 22-26 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पी मार्क ने भाजपा को 82-94 और कांग्रेस को 30-40 सीटें दी हैं। चाणक्य ने भाजपा को 88-98 और कांग्रेस को 22-32 सीटें मिलने की बात कही है।

चुनाव

असम में कितना है बहुमत का आंकड़ा?

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन ने 75 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 50 सीटें मिलीं थीं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था और उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सरमा था। लोग दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच को लेकर सरकार से नाराज दिख रहे थे।

Advertisement