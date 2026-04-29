एग्जिट पोल 2026: असम में फिर बन सकती है NDA की सरकार

एक्सिस माय इंडिया ने भाजपा को 88-100, कांग्रेस को 24-36 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। मैट्रिज ने भाजपा को 85-95 और कांग्रेस को 25-32 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स ने भाजपा को 68-72 और कांग्रेस को 22-26 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पी मार्क ने भाजपा को 82-94 और कांग्रेस को 30-40 सीटें दी हैं। चाणक्य ने भाजपा को 88-98 और कांग्रेस को 22-32 सीटें मिलने की बात कही है।

चुनाव

असम में कितना है बहुमत का आंकड़ा?

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन ने 75 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 50 सीटें मिलीं थीं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था और उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सरमा था। लोग दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच को लेकर सरकार से नाराज दिख रहे थे।