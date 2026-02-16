असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोराह ने पार्टी छोड़ी, क्या भाजपा में शामिल होंगे?

असम में अपनी वापसी के लिए मेहनत कर रही कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है। यहां के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने सोमवार को पार्टी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। इस्तीफे में बोराह ने आरोप लगाया है कि पार्टी नेतृत्व उनकी अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई की मनमानी को भी अपने इस्तीफे का कारण बताया है।

इस्तीफा प्रियंका गांधी के असम दौरे से पहले असम में हलचल बोराह ने अपना इस्तीफा ऐसे समय पर दिया है, जब विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी असम का दौरा करने वाली हैं। बोराह ने गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पार्टी उच्च कमान को ईमेल से अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने कहा कि वह कुछ छिपाते नहीं और न कोई गुप्त कदम उठाएंगे। जल्द ही अगले कदम की जानकारी देंगे। गौरव गोगोई, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रद्युत बोरदोलोई औऱ अखिल गोगोई ने भूपेन से उनके आवास पर मुलाकात की है।

सदस्यता हिमंत बिस्वा सरमा ने बोराह को भाजपा में शामिल करने का संकेत दिया बोराह के इस्तीफे की खबर फैलते ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उन्हें असम कांग्रेस पार्टी का आखिरी हिंदू नेता बताते हुए कहा कि वह मंगलवार शाम को उनके घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह 3 साल पहले बोराह का स्वागत करने और उन्हें एक सुरक्षित सीट देने के लिए तैयार थे। वह कांग्रेस के इकलौते ऐसे नेता थे, जो किसी परिवारवाद से नहीं थे। बता दें, बोराह ने अभी भाजपा में जाने के संकेत नहीं दिए हैं।

