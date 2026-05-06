असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस्तीफा सौंपा, शपथ ग्रहण 11 मई के बाद

लेखन गजेंद्र 01:34 pm May 06, 202601:34 pm

क्या है खबर?

असम में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बुधवार को के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के गठन होने तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपा है। सरमा ने संभावना जताई है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद हो सकता है।