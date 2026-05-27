असम की विधानसभा में UCC विधेयक पारित

असम की विधानसभा में UCC विधेयक पारित, विपक्ष की मांग दरकिनार

लेखन गजेंद्र 04:59 pm May 27, 202604:59 pm

क्या है खबर?

असम की विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया है। विवादित विधेयक पर 5 दिवसीय विधानसभा सत्र के अंतिम दिन चर्चा हुई थी, जिसमें विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। उसने विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए इसके एक चयन समिति के पास भेजने की मांग की थी। बता दें कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला असम तीसरा राज्य है।