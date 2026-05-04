असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं

असम विधानसभा चुनाव 2026: जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पिछड़े

लेखन आबिद खान 10:25 am May 04, 202610:25 am

क्या है खबर?

असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पिछड़ गए हैं। उन्हें भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से कड़ी टक्कर मिल रही है। 3 राउंड की गिनती होने तक यहां से भाजपा के गोस्वामी 4,132 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रणब प्रियंकुश दत्ता तीसरे नंबर पर हैं। गौरव फिलहाल जोरहाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में पार्टी के उपनेता हैं।