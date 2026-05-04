असम विधानसभा चुनाव 2026: जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पिछड़े
क्या है खबर?
असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पिछड़ गए हैं। उन्हें भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से कड़ी टक्कर मिल रही है। 3 राउंड की गिनती होने तक यहां से भाजपा के गोस्वामी 4,132 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रणब प्रियंकुश दत्ता तीसरे नंबर पर हैं। गौरव फिलहाल जोरहाट लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में पार्टी के उपनेता हैं।
इतिहास
जोरहाट सीट पर 7 बार जीती कांग्रेस
जोरहाट सीट पर वैसे तो कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन बीते 2 चुनावों से भाजपा यहां जीतती आ रही है। यहां से फिलहाल भाजपा विधायक हितेंद्रनाथ गोस्वामी हैं, जिन्होंने 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। वे 1991 से लगातार 3 बार असम गण परिषद उम्मीदवार के तौर पर, और 2016 से 2 बार भाजपा के टिकट पर विधायक हैं। इस सीट पर 7 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।
पिछला चुनाव
क्या रहे थे पिछले चुनाव के नतीजे
2021 के चुनाव में भाजपा के गोस्वमी ने कांग्रेस के राणा गोस्वामी को करीबी मुकाबले में केवल 6,488 वोटों से हराया था। असम गण परिषद के उम्मीदवार ने यहां कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए 6,925 वोट हासिल किए थे। 2016 के चुनावों में भी हितेंद्र ने करीबी मुकाबले में राणा को 13,638 वोटों से हराया था। राणा गोस्वामी इस सीट से 2006 और 2011 में चुनाव जीते हैं।