E20 को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने किया आह्वान

केजरीवाल ने मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दी।

केजरीवाल ने कहा, "मेरी प्रधानमंत्री से निवेदन है कि लगे हाथ E20 का भी मामला ठीक कर दो। लोग बहुत परेशान हैं, उनकी गाड़ियां और माइलेज खराब हो रहा है। निवेदन है कि ये मुद्दा बड़ा बने, उससे पहले आगे बढ़कर इसे ठीक कर दें।"

केजरीवाल ने कहा कि जो लोग दिल्ली के बाहर हैं, वे 8588833212 पर वॉट्सऐप मैसेज करें, वे लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।