दिल्ली के शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े केजरीवाल, बोले- सत्य की जीत

लेखन गजेंद्र 11:40 am Feb 27, 202611:40 am

क्या है खबर?

दिल्ली के शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अदालत से बरी होने के बाद रो पड़े। उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया से कहा कि इस फैसले ने उनके लंबे समय से चले आ रहे निर्दोष होने के दावे की पुष्टि की है और सत्य-न्याय की जीत हुई है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने फैसले पर कहा कि कोई भी शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता।