कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अहम संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में आराधना मिश्रा-इमरान मसूद को अहम जिम्मेदारियां देकर कैसे साधे समीकरण?

लेखन आबिद खान 05:57 pm Oct 03, 202605:57 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया है। पार्टी ने रामपुर खास विधानसभा सीट से विधायक आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्हें अजय राय की जगह ये पद दिया गया है। साथ ही सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इन बदलावों को विधानसभा चुनावों से पहले समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आइए बदलावों की वजह जानते हैं।