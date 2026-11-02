अमित शाह ने विपक्ष को दी चुनौती, कहा- भाजपा हर घुसपैठिए को मतदाता सूची से हटाएगी

शाह ने कहा कि भाजपा इस काम का पूरा समर्थन करती है और मानती है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देने की इजाजत होनी चाहिए।

राहुल गांधी के 13 करोड़ वोट हटाए जाने के दावे पर शाह ने जवाब दिया कि 6.5 करोड़ लोग वे थे, जो कहीं और चले गए, जबकि 2.5 करोड़ की मौत हो चुकी थी।

उन्होंने सवाल किया कि मतदाता सूची में शामिल 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को राहुल गांधी क्यों नहीं हटाना चाहते।