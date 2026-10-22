अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा- आप 30 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे

शाह ने कहा, "मुझे पता है कि आप मुझे सुन नहीं सकते, आप विदेश में कहीं बैठे हैं। आप यह भी नहीं बताते कि क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, यह आपकी निजी जिंदगी है... लेकिन एक बार जब आप दिल्ली आ जाएं, तो मेरी बात सुनें, आपकी बारी अगले 30 साल तक नहीं आएगी।"

बता दें कि दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन थमने के बाद राहुल 4 दिन के लिए वियतनाम दौरे पर गए हैं।