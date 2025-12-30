अमित शाह ने कोलकाता में किया बड़ा वादा, कहा- बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे

अमित शाह ने कोलकाता में किया बड़ा वादा, कहा- बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे
क्या है खबर?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बनर्जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, भय और घुसपैठ का बोलबाला रहा है, जिससे राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर बांगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने के कदम उठाए जाएंगे।
बयान
शाह ने क्या दिया बयान?
शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के लिए आगामी महीनों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, "राज्य ने TMC के 15 वर्षों के शासन में भारी पीड़ा झेली है। इन सालों में बंगाल ने भय, भ्रष्टाचार और कुशासन देखा है। घुसपैठ ने लोगों में असुरक्षा और चिंता की भावना पैदा कर दी है। यही कारण है कि अब मतदाताओं का मिजाज स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वह बदलाव की इच्छा रखते हैं।"
संकल्प
बंगाल की जनता ने ले लिया हैं सकल्प- शाह
शाह ने कहा, "अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों से यह स्पष्ट है कि बंगाल की जनता भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के बजाय विकास, विरासत और गरीबों के कल्याण पर केंद्रित एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं वादा करता हूं कि 15 अप्रैल, 2026 के बाद जब बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी, हम बंगाल के गौरव, संस्कृति और पुनर्जागरण को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू करेंगे।"
सुरक्षा
"घुसपैठ है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला"
शाह ने आगे कहा, "बंगाल की सीमाओं पर हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल तक सीमित मुद्दा नहीं है, यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें देश की संस्कृति को बचाना होगा। अगर हमें अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो हमें यहां एक देशभक्त सरकार चाहिए जो सीमाओं को सील कर दे।" उन्होंने कहा, "हम स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा परिकल्पित बंगाल के निर्माण के लिए काम करेंगे।"
चिंता
बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित- शाह
शाह ने कहा, "बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं। हम न केवल घुसपैठियों की पहचान करेंगे, बल्कि उन्हें खदेड़ेंगे भी। ममता बनर्जी चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जमीन न दिए जाने के कारण हम बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी का काम पूरा नहीं कर पाए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "राज्य में बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में विकास रुक गया है।"
चुनाव
पश्चिम बंगाल में कब होंगे चुनाव?
पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई, 2026 तक है। यहां पर अप्रैल-मई 2026 में चुनाव हो सकते हैं। साल 2021 के चुनाव में बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC ने कुल 294 सीटों में से 213 पर जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। भाजपा को 77 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। 2026 में TMC लगातार चौथी बार सरकार बनाना चाहेगी, वहीं भाजपा भी बहुमत पाने का प्रयास करेगी।