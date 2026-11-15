केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला

राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, कहा- विदेशों में भारत को बदनाम कर नहीं मिलेगी सत्ता

लेखन भारत शर्मा 08:08 pm Nov 15, 202608:08 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल की लगातार होने वाली विदेश यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिए जाने वाले बयानों को लेकर कहा कि कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश को बदनाम करके भारत में कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। हालांकि, कांग्रेस सांसद उनकी इस सलाह को कभी नहीं सुनेंगे।