अखिलेश यादव ने वोट गड़बड़ी पर अधिकारियों को चेतावनी दी

अखिलेश यादव ने वोट गड़बड़ी पर अधिकारियों को चेतावनी दी, कहा- जेल जाएंगे और पेंशन रुकेगी

लेखन गजेंद्र 06:02 pm Nov 17, 202606:02 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को मतदान सूची से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर भाजपा नेताओं और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव जेल होगा और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उनकी पेंशन भी रुकवाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी।