अखिलेश यादव ने साधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बताया CM का नया मतलब

समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल CM का नया मतलब 'करप्ट माउथ' भी होता है। उन्होंने यह बयान रविवार को लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नसीमउद्दीन सिद्दीकी समेत विभिन्न नेताओं के SP में शामिल होने के लिए आयोजित एक समारोह में दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान अखिलेश ने क्या दिया बयान? अखिलेश ने 'CM' शब्द का नया अर्थ देते हुए कहा, "आजकल CM का मतलब 'करप्ट माउथ' भी होता है।" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री एक खिलाड़ी हैं, लेकिन वे खेल नहीं पाते हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों जगहों पर वर्तमान में राजनीतिक माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। दोनों स्तरों पर शासन की विफलताओं के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं।"

टिप्पणी शंकराचार्य और राजनीतिक भाषा पर टिप्पणियां यादव ने कुछ नेताओं पर शंकराचार्य का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कुछ लोग हमारे पूज्य शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। भगवा वस्त्र धारण करने वाले हर व्यक्ति को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जब भी ये मुंह खोलते हैं, बुरा-भला ही बोलते हैं।" उन्होंने यह भी पूछा, "जो लोग दूसरों के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनके अपने प्रमाण पत्र कहां हैं?"

