उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र जारी, 25 लाख सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते का वादा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) का घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के एक होटल में '2027 का संकल्प, PDA का प्रणपत्र। जन-मन का मैनिफेस्टो !' जारी किया। अखिलेश ने घोषणापत्र जारी कर कहा कि जिन 26,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया गया है, उनको दोबारा से खोला जाएगा और हर सरकारी विभाग में भर्तियां खुलेंगी।
घोषणा
5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी या फिर बेरोजगारी भत्ता
अखिलेश ने वादा किया कि उनकी पार्टी की सरकार आने पर 5 साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और जिन विभागों में पद खाली है, उनको भरा जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को निजी और अन्य क्षेत्रों में रोजगार दिलाया जाएगा। उन्होंने नौकरी न मिलने की सूरत में बेरोजगार युवकों को 5,000 रुपये भत्ता देने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती कैलेंडर भी बनाया जाएगा।
वादा
महंगाई से राहत के लिए कम दाम के स्टोर खोलेंगे
अखिलेश ने वादा किया कि उनकी सरकार आने पर महंगाई से राहत के लिए कम दाम वाले स्टोर खोले जाएंगे और गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन खुलेगी, जिसमें 5 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा।
उन्होंने गरीब रेखा से नीचे के परिवारों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा जारी किया जाएगा।
बुजुर्ग महिला कारीगरों को 40,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए कानून लाया जाएगा और वृद्धाश्रम क्लब बनाए जाएंगे।
वादा
किसानों के लिए कर्ज माफ और 23 फसलों पर MSP
अखिलेश ने किसानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ होगा, सभी 23 फसलों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान खाते में किया जाएगा। गांव के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है।
सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
युवा
छात्रों और युवाओं के लिए क्या है?
सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में वाईफाई की सुविधा होगी और शिक्षा विभाग में खाली पदों को एक साल के अंदर भरा जाएगा।
पार्टी 12वीं के छात्रों को लैपटॉप देगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।
नौकरियों की भर्ती परीक्षा 3 महीने में पूरी होगी और कई चरण वाली भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी होगी।
पेपर-लीक मुक्त भर्ती सिस्टम होगा और गड़बड़ियों के लिए अधिकारियों और मंत्रियों को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया
सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र। जन-मन का मैनिफेस्टो ! https://t.co/WmTFTDpwEd— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
कानून व्यवस्था
घोषणापत्र में 'गुंडाराज' का दाग धोने का वादा
समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज का आरोप लगता है, जिस पर अखिलेश सख्त दिखे और घोषणापत्र में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कई बड़े वादे किए हैं।
उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही। धार्मिक-जातिगत दंगे रोकने और जमीन कब्जों को रोकने के लिए विशेष कार्य बल (STF) बनाया जाएगा और अलग हेल्पलाइन बनेगी।
कारोबारियों और दुकानदारों की सुरक्षा के लिए डायल 100 जैसे वाहन बाजारों में 24 घंटे तैनात रहेंगे, महिला पुलिस का अलग ढांचा बनेगा।
महिला
महिलाओं के लिए अलग से जारी होगा घोषणापत्र
अखिलेश यादव ने मौजूदा घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कोई वादा और घोषणा नहीं की है।
उन्होंने महिला केंद्रित विकास नाम के पन्ने पर महात्मा गांधी का एक भाषण का अंश छापा है, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1918 को बंबई (अब मुंबई) में भगिनी समाज के कार्यक्रम में दिया था।
इसके अलावा राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के बयान का अंश भी है।
पार्टी ने महिलाओं पर केंद्रित एक अलग से घोषणापत्र लाने की बात कही है।