उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र जारी

उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र जारी, 25 लाख सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते का वादा

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Nov 26, 202605:04 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) का घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के एक होटल में '2027 का संकल्प, PDA का प्रणपत्र। जन-मन का मैनिफेस्टो !' जारी किया। अखिलेश ने घोषणापत्र जारी कर कहा कि जिन 26,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया गया है, उनको दोबारा से खोला जाएगा और हर सरकारी विभाग में भर्तियां खुलेंगी।