उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और I-PAC के बीच समझौता लटका, पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु हार का असर

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि समाजवादी पार्टी ने इस साल की शुरूआत में समझौता किया था, जो अब रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संगठन ने उत्तर प्रदेश में अपना कार्यालय बंद कर दिया है और लगभग 30-40 नियुक्त लोगों को काम पर न आने के लिए कहा गया है। I-PAC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि अखिलेश के साथ समझौता करवाने में ममता ने अहम भूमिका निभाई थी।

कारण

विधानसभा चुनाव में हार और ED की कार्रवाई बनी कारण

अखिलेश ने ममता बनर्जी के कहने पर I-PAC का प्रेजेंटेशन देखा था, वह इच्छुक नहीं थे। अखिलेश और ममता के बीच काफी मजबूत राजनीतिक संंबंध हैं। बंगाल में TMC और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की हार से अखिलेश का मनोबल टूट गया। दोनों राज्यों में अभियान का जिम्मा I-PAC के पास था। इसके अलावा, बंगाल में कोयला तस्करी मामले में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी और गिरफ्तारी से भी अखिलेश का मन खराब हुआ।