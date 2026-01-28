अजित पवार के साथ दुर्घटना के समय कौन-कौन था? जानिए कौन उड़ा रहा था विमान
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस निजी चार्टर्ड विमान में बारामती के दौरे पर जा रहे थे, उसमें उनके साथ कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। VSR वेंचर्स कंपनी के मुताबिक, अजित का विमान अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। अजित के साथ उनके विमान में निजी सुरक्षाकर्मी (PSO) विदीप जाधव और चालक दल की सदस्य पिंकी माली भी सवार थीं।
पायलट
शांभवी ने 2018 में ली थी ट्रेनिंग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजित जिस विमान पर सवार थे, वह VSR वेंचर्स का लेयरजेट 45 (Learjet 45) विमान था, जिसकी पंजीकरण संख्या VT-SSK है। विमान का कुल वजन 9752 किलोग्राम था। शांभवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एविएशन की पढ़ाई की थी और न्यूजीलैंड अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक पायलट अकादमी में साल 2018 से 2019 तक प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने 2022 में इस कंपनी से जुड़कर काम शुरू किया था।
संदेश
अजित का पुराना पोस्ट हो रहा वायरल
अजित की मौत पर उनका 18 जनवरी, 2024 का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने एक्स पर किया था। उन्होंने लिखा था, 'जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से यात्रा करते हैं, और अगर हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर आराम से लैंड करता है, तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है।' इससे समझा जा रहा है कि पायलट शांभवी पाठक, पहले भी उनका विमान उड़ा चुकी हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
ट्विटर पोस्ट
विमान में सवार लोगों की जानकारी
Baramati: Five people were on board the aircraft that crashed before landing after taking off from Mumbai at 8:10 am and scheduled to land at 8:50 am.— IANS (@ians_india) January 28, 2026
Those on board included Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar, his PSO Vidip Jadhav, pilots Sumit Kapur and Sambhavi… pic.twitter.com/tPFJiBT6iR
ट्विटर पोस्ट
अजित पवार का महिला पायलट को लेकर पुराना पोस्ट
When we travel by helicopter or plane, if our plane or helicopter lands smoothly, we understand that the pilot is a woman.#NCPWomenPower— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 18, 2024