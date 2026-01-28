अजित पवार के साथ दुर्घटना के समय कौन-कौन था? जानिए कौन उड़ा रहा था विमान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजित जिस विमान पर सवार थे, वह VSR वेंचर्स का लेयरजेट 45 (Learjet 45) विमान था, जिसकी पंजीकरण संख्या VT-SSK है। विमान का कुल वजन 9752 किलोग्राम था। शांभवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एविएशन की पढ़ाई की थी और न्यूजीलैंड अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक पायलट अकादमी में साल 2018 से 2019 तक प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने 2022 में इस कंपनी से जुड़कर काम शुरू किया था।

संदेश

अजित का पुराना पोस्ट हो रहा वायरल

अजित की मौत पर उनका 18 जनवरी, 2024 का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने एक्स पर किया था। उन्होंने लिखा था, 'जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से यात्रा करते हैं, और अगर हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर आराम से लैंड करता है, तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है।' इससे समझा जा रहा है कि पायलट शांभवी पाठक, पहले भी उनका विमान उड़ा चुकी हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।