अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग, NCP ने दिया प्रस्ताव

लेखन गजेंद्र 04:44 pm Jan 29, 202604:44 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेताओं ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया है। बारामती में अजित के अंतिम संस्कार के बाद कई NCP नेता उनसे मिले थे। NCP के वरिष्ठ नेता नरहरि जिरवाल ने बताया कि जनता चाहती है कि सुनेत्रा पवार को मंत्रालय में लाया जाए।