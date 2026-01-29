अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग, NCP ने दिया प्रस्ताव
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेताओं ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया है। बारामती में अजित के अंतिम संस्कार के बाद कई NCP नेता उनसे मिले थे। NCP के वरिष्ठ नेता नरहरि जिरवाल ने बताया कि जनता चाहती है कि सुनेत्रा पवार को मंत्रालय में लाया जाए।
चुनाव
अजित की खाली सीट से चुनाव लड़ेंगी सुनेत्रा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NCP के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने आंतरिक विचार-विमर्श के तहत सुनेत्रा पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद सुनेत्रा को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। NCP नेता मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर आगे की कार्ययोजना पर चर्चा कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि सुनेत्रा पवार अजित पवार द्वारा खाली की गई सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अभी सुनेत्रा राज्यसभा सांसद हैं।
सत्ता
प्रफुल्ल पटेल करेंगे पार्टी का नेतृत्व?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालात सामान्य होने तक पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और तब तक वे पार्टी का नेतृत्व करेंगे। संभावना है कि पार्टी का शरद पवार की मूल NCP के साथ विलय भी हो जाए। हालांकि, इस पर चर्चा बाद में होगी। बता दें कि अजित पवार नगर निगम चुनावों के बाद से ही शरद पवार की पार्टी के साथ विलय को लेकर बातचीत कर रहे थे।