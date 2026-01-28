शरद पवार के भतीजे थे अजित पवार, जानिए परिवार में कौन-कौन सदस्य

परिवार

अनंतराव पवार के बेटे थे अजित

महाराष्ट्र में गोविंद पवार और शारदाबाई पवार के 4 बेटे और 1 बेटी हैं, जिनमें अप्पा साहेब, अनंतराव, शरद पवार, प्रताप राव और सरोज पाटिल शामिल हैं। अप्पा साहेब के 2 बेटे हुए, जिसमें राजेंद्र और रंजित शामिल हैं। राजेंद्र के बेटे रोहित पवार कर्जत-जामखेड़ निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। अनंतराव और आशाताई पवार के 2 बेटे श्रीनिवास पवार, अजित पवार और बेटी दिव्या पाटिल हैं। श्रीनिवास व्यवसायी हैं, जिनके बेटे युगेंद्र पवार भी राजनीति में हैं।