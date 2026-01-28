LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / शरद पवार के भतीजे थे अजित पवार, जानिए परिवार में कौन-कौन सदस्य
लेखन गजेंद्र
Jan 28, 2026
11:57 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार का बुधवार को बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' कहे जाने वाले अजित शरद पवार के भतीजे हैं। अजित के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा के अलावा उनके बेटे पार्थ और जय पवार शामिल हैं। बारामती से आने वाले पवार परिवार में कौन-कौन शामिल हैं? आइए, जानते हैं।

परिवार

अनंतराव पवार के बेटे थे अजित 

महाराष्ट्र में गोविंद पवार और शारदाबाई पवार के 4 बेटे और 1 बेटी हैं, जिनमें अप्पा साहेब, अनंतराव, शरद पवार, प्रताप राव और सरोज पाटिल शामिल हैं। अप्पा साहेब के 2 बेटे हुए, जिसमें राजेंद्र और रंजित शामिल हैं। राजेंद्र के बेटे रोहित पवार कर्जत-जामखेड़ निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। अनंतराव और आशाताई पवार के 2 बेटे श्रीनिवास पवार, अजित पवार और बेटी दिव्या पाटिल हैं। श्रीनिवास व्यवसायी हैं, जिनके बेटे युगेंद्र पवार भी राजनीति में हैं।

अजित

शरद पवार से काफी करीब रहे हैं अजित

शरद पवार अजित के चाचा हैं। वे पहले NCP में उनके साथ थे, लेकिन बाद में बगावत कर पार्टी पर अपना अधिकार जमा लिया और शरद पवार को नई पार्टी बनानी पड़ी। शरद की एक बेटी सुप्रिया सुले हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, लेकिन शरद अजित को भी कम महत्व नहीं देते थे। उनको पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अजित के जाने से उनकी पार्टी के उत्तराधिकारी को लेकर आशंकाएं उठ रही हैं।

