उद्धव की शिवसेना के सामने अब एक नई आफत आ खड़ी हुई है

सांसदों के बाद उद्धव की शिवसेना पर नई आफत, छिन सकता है संसद में मिला दफ्तर

लेखन आबिद खान 05:03 pm Jun 24, 202605:03 pm

क्या है खबर?

लोकसभा सांसदों की बगावत के झटके से उबर रही शिवसेना (उद्धव) को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। सांसदों की संख्या में कमी के बाद अब संसद भवन परिसर में पार्टी को मिले कार्यालय पर खतरा मंडरा रहा है। बागी सांसदों के औपचारिक विलय के बाद शिवसेना (उद्धव) के पास सिर्फ 4 सांसद ही बचेंगे। ऐसे में अब संसद भवन परिसर में पार्टी के कार्यालय के आवंटन पर संकट मंडराने लगा है।