उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए

बागी

इन सांसदों ने थामा शिंदे का हाथ

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्धव गुट के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर शिंदे गुट में गए हैं। सभी सांसद पिछले दिनों मातोश्री में हुई उद्धव की बैठक से भी नदारद थे। हालांकि, बताया जाता है कि उन्होंने उद्धव के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। इसके बाद सांसदों को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में बुलाया गया, लेकिन ये नहीं पहुंचे।