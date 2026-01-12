LOADING...
AAP सांसद राघव चड्ढा ब्लिंकिट कर्मचारी के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकले, लिया जायजा
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट कर्मचारी के साथ जायजा लिया

लेखन गजेंद्र
Jan 12, 2026
04:00 pm
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग कर्मचारियों की समस्याओं को संसद में उठाने के बाद उनकी तकलीफों को सड़क पर उतरकर देख रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक छोटा टीजर साझा किया है, जिसमें वह ब्लिंकिट की टी-शर्ट और जैकेट पहनकर एक कर्मचारी के साथ राइड पर निकलते दिख रहे हैं। इसे साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'बोर्ड रूम से दूर, जमीनी स्तर पर। मैंने उनका दिन जिया। साथ बने रहें!'

सामान डिलीवरी करते दिखेंगे चड्ढा

वीडियो में दिख रहा है कि चड्ढा डिलीवरी कर्मचारी के साथ उसकी स्कूटी में सवार होकर शहर में घूम रहे हैं। वे पहले कर्मचारी के साथ ब्लिंकिट स्टोर जाते हैं और वहां से ऑर्डर का सामान उठाते हैं। इसके बाद वे उसे पहुंचाने के लिए घर-घर पहुंचते हैं। चड्ढा ने जो टीजर साझा किया है, उसका पूरा वीडियो कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। इसमें ब्लिंकिट कर्मचारी से बातचीत भी शामिल होगी।

राघव चड्ढा ने साझा किया वीडियो

पिछले दिनों गिग कर्मचारियों से मिले थे चड्ढा

AAP सांसद चड्ढा लगातार गिग कर्मचारियों की समस्या उठा रहे हैं। उन्होंने संसद में उनके काम के घंटे, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और उनके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद नए साल पर उन्होंने गिग कर्मचारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने ब्लिंकिट के एक डिलीवरी बॉय को अपने घर बुलाकर बातचीत की थी, जिसे अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया था। पिछले दिनों देशभर में हुई गिग कर्मचारियों की हड़ताल में भी उन्होंने सहयोग दिया था।

