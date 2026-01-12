आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट कर्मचारी के साथ जायजा लिया

AAP सांसद राघव चड्ढा ब्लिंकिट कर्मचारी के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकले, लिया जायजा

लेखन गजेंद्र 04:00 pm Jan 12, 202604:00 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग कर्मचारियों की समस्याओं को संसद में उठाने के बाद उनकी तकलीफों को सड़क पर उतरकर देख रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक छोटा टीजर साझा किया है, जिसमें वह ब्लिंकिट की टी-शर्ट और जैकेट पहनकर एक कर्मचारी के साथ राइड पर निकलते दिख रहे हैं। इसे साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'बोर्ड रूम से दूर, जमीनी स्तर पर। मैंने उनका दिन जिया। साथ बने रहें!'