UPI भुगतान पर शुल्क को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है

क्या 5 कांग्रेस सांसदों ने किया था UPI भुगतान पर शुल्क का समर्थन?

लेखन आबिद खान 11:57 am Sep 17, 202611:57 am

क्या है खबर?

2,000 रुपये से ज्यादा के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) आधारित शुल्क व्यवस्था को लेकर खूब सियासी घमासान हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर ये कदम उठाया है। हालांकि, अब भाजपा ने दावा किया है कि जिस संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस व्यवस्था को अपनाया गया, उसमें कांग्रेस के 5 सांसद भी शामिल थे।