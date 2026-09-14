TMC के जिन 20 सांसदों का NCPI में विलय हुआ था, उनमें से 17 भाजपा में शामिल होंगे

TMC से निकले 17 बागी सांसद भाजपा में शामिल होंगे, 3 बाहर से करेंगे NDA का समर्थन

लेखन आबिद खान 04:57 pm Sep 14, 202604:57 pm

क्या है खबर?

ममता बनर्जी से अलग हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों में से 17 भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। TMC के बागी नेता और कूच बिहार सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये सांसद दुर्गा पूजा के आसपास भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बसुनिया के अनुसार, बागी सांसदों ने भाजपा में एक साथ शामिल होने का फैसला किया है, ताकि दलबदल विरोधी कानून लागू न हो।