4 साल में 111 सांसदों-विधायकों ने पार्टी बदली, इनमें से 26 प्रतिशत भाजपा में गए- रिपोर्ट

नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) को सबसे ज्यादा 32 विधायक मिले, जो कुल दलबदल का 29 प्रतिशत है। इस मामले में NPF शीर्ष पर है।

हालांकि, यह 2025 में हुए विलय का परिणाम था, न कि व्यक्तिगत विधायकों के दल बदलने का।

ये सभी NPF में शामिल हुए थे। इनमें से 25 विधायक पहले राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के टिकट पर चुने गए थे। यानी यहां नागालैंड शीर्ष पर पार्टी विलय के चलते है, न कि दलबदल की वजह से।