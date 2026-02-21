पेस्तो सॉस वाले जुकीनी नूडल्स सेहत के लिए हैं फायदेमंद, जानिए इस स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी

पेस्तो सॉस वाले जुकिनी नूडल्स एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जो खासकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यह व्यंजन कम कार्बोहाइड्रेट वाला होता है, जिससे इसे खाने के बाद वजन बढ़ने की चिंता नहीं रहती है। इसमें जुकिनी को नूडल्स की तरह काटकर पेस्टो सॉस के साथ पकाया जाता है। आइए इस पकवान की आसान रेसिपी जानते हैं, जो न केवल पौष्टिक, बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होता है।

#1 जुकिनी को कैसे तैयार करें? जुकिनी को नूडल्स की तरह काटने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करें। अगर आपके पास यह उपकरण नहीं है तो आप सामान्य छीलने वाले चाकू से भी पतले-पतले टुकड़े काट सकते हैं। जुकिनी को काटने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए नमक लगाकर छोड़ दें, ताकि इसका अतिरिक्त पानी निकल जाए। इससे जुकिनी नरम हो जाएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। नमक लगाने से यह बनाने में आसान होगा।

#2 पेस्टो सॉस कैसे बनाएं? पेस्टो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तुलसी, पाइन नट्स यानि चिलगोजा, लहसुन और जैतून का तेल एक साथ पीस लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कद्दू का बीज भी मिला सकते हैं, जिससे इसका पोषण मूल्य बढ़ जाएगा। जब तक मिश्रण मुलायम न हो जाए तब तक इसे पीसें। इसके बाद इसे एक कटोरे में निकाल लें और ऊपर से थोड़ा कद्दू का बीज डालकर सजाएं। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#3 जुकिनी को कैसे पकाएं? जुकिनी को पकाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा जैतून का तेल गर्म करें। इसके बाद इसमें कटे हुए जुकिनी नूडल्स डालें और हल्का-सा भूनें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। ध्यान रखें कि इन्हें ज्यादा न पकाएं, ताकि इसका कुरकुरापन बना रहे। लगभग 5 मिनट तक भूनने के बाद इन्हें पैन से निकालकर अलग रख दें। अब इसमें पेस्टो सॉस डालकर अच्छी तरह मिला लें।

#4 इस व्यंजन को इस तरह परोसें पेस्तो सॉस वाले जुकिनी नूडल्स को परोसने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में तैयार किए हुए नूडल्स डालें। ऊपर से कद्दूकस किया हुआ परमेसन चीज छिड़कें और ताजा तुलसी के पत्ते सजाना न भूलें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी लाल मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।