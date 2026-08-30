नाखूनों के खराब होने के कारण

आपकी डाइट में बदलाव की जरूरत के संकेत दे सकते हैं नाखून, जानिए कैसे

लेखन सयाली 06:05 pm Aug 30, 202606:05 pm

क्या है खबर?

हमारे शरीर के बाहरी हिस्से हमें कई संकेत देते हैं कि हमें अपनी डाइट में क्या सुधार करने की जरूरत है। नाखूनों के जरिए भी आप अपने पोषण स्तर का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपके नाखून कमजोर, टूटते या पीले पड़ते हैं तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपको अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। आइए जानते हैं कि नाखूनों के जरिए कौन-कौन से पोषण की कमी का पता लगाया जा सकता है।