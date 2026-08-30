आपकी डाइट में बदलाव की जरूरत के संकेत दे सकते हैं नाखून, जानिए कैसे
क्या है खबर?
हमारे शरीर के बाहरी हिस्से हमें कई संकेत देते हैं कि हमें अपनी डाइट में क्या सुधार करने की जरूरत है। नाखूनों के जरिए भी आप अपने पोषण स्तर का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपके नाखून कमजोर, टूटते या पीले पड़ते हैं तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपको अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। आइए जानते हैं कि नाखूनों के जरिए कौन-कौन से पोषण की कमी का पता लगाया जा सकता है।
#1
कमजोर नाखून
अगर आपके नाखून कमजोर हैं और बार-बार टूट जाते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है।
प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह हमारी मांसपेशियों, त्वचा और बालों के लिए भी अहम है। इसलिए, अपनी डाइट में दूध, दालें और मेवे जैसे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें।
इससे न केवल आपके नाखून मजबूत होंगे, बल्कि आपकी पूरी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
#2
रंग का बदलाव
अगर आपके नाखून पीले पड़ रहे हैं तो यह लीवर की समस्याओं का संकेत हो सकता है।
यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ रहा है, जो कि लीवर की खराबी का लक्षण होता है।
ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फलों को शामिल करें। साथ ही पर्याप्त पानी पिएं, ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे।
#3
सफेद धब्बे होना
अगर आपके नाखूनों पर सफेद धब्बे बन रहे हैं तो यह जिंक की कमी का संकेत हो सकता है। जिंक हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है और घाव भरने में भी अहम भूमिका निभाता है।
इसे पाने के लिए अपनी डाइट में कद्दू के बीज, चिया बीज, काजू और बादाम जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इसके अलावा पालक और दालें भी अच्छे जिंक स्रोत हैं।
#4
अधिक बढ़ना या सिकुड़ना
अगर आपके नाखून सामान्य आकार में नहीं आ रहे हैं या बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यह विटामिन-B की कमी का संकेत हो सकता है।
विटामिन-B हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है और त्वचा की समस्याओं से बचाए रखता है। इसे पाने के लिए अपनी डाइट में दालें, हरी सब्जियां, फल और दूध आदि खाद्य पदार्थों को शामिल करें।
इससे आपके नाखून भी स्वस्थ रहेंगे।
#5
रंगीन धारियां होना
अगर आपके नाखूनों पर रंगीन धारियां बन रही हैं तो यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है।
इसे पाने के लिए अपनी डाइट में दूध, दही, पत्तेदार सब्जियां औद बादाम आदि खाद्य पदार्थों को शामिल करें।
इन 5 संकेतों से समझ सकते हैं कि आपके नाखून कितने स्वस्थ हैं और किस पोषक तत्व की कमी हो सकती है।