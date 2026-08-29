आपके बच्चे में आ गई है जलन की भावना? इस तरह से करें उसमें सुधार
क्या है खबर?
बच्चों में जलन की भावना एक आम समस्या है। यह भावना अक्सर तब उत्पन्न होती है जब बच्चा अपने किसी दोस्त या भाई-बहन के पास कुछ ऐसा होता है, जो उसके पास नहीं होता। जलन की भावना से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। इस लेख में हम जलन की भावना को समझने और इसे दूर करने के 5 तरीके जानेंगे।
#1
बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें
बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दें। जब बच्चा जलन महसूस करता है तो उसे बताएं कि यह सामान्य बात है और उसे अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने दें।
इससे बच्चे को समझ आएगा कि उसकी भावना सही नहीं है और वह इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता है।
आप उसे यह भी समझा सकते हैं कि जलन की भावना से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं।
#2
तुलना करने से बचें
बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने से बचें। हर बच्चा अलग होता है और उसकी अपनी खासियत होती है।
अगर आप अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करेंगे तो वह जलन महसूस करेगा। इसके बजाय उसे उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराएं और उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन्हें बढ़ाए।
इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह जलन की भावना को बेहतर तरीके से समझ पाएगा।
#3
साझा करने का महत्व सिखाएं
बच्चों को साझा करने का महत्व सिखाएं। जब बच्चे किसी चीज को साझा करते हैं तो उनकी जलन की भावना कम होती है।
उन्हें समझाएं कि अगर वे अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटेंगे तो इससे उनकी दोस्ती मजबूत होगी और जलन की भावना कम होगी।
इसके अलावा साझा करने से बच्चों में सहयोग की भावना भी बढ़ती है, जिससे वे एक-दूसरे के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अधिक खुश रहते हैं।
#4
सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें
अच्छी प्रतिस्पर्धा बच्चों में जलन की भावना को कम करने का अच्छा तरीका हो सकती है। उन्हें खेलों या अन्य गतिविधियों में भाग लेने दें, जहां वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें और दूसरों से सीख सकें।
इससे वे समझेंगे कि हर कोई अलग-अलग होता है और सभी की अपनी खासियत होती है। अच्छी प्रतिस्पर्धा से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जलन की भावना को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
#5
धैर्य रखें और समझदारी दिखाएं
बच्चों को जलन की भावना से निपटने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। उन्हें समझाएं कि यह भावना समय के साथ कम हो जाएगी, अगर वे इसे सही तरीके से संभालेंगे।
आप अपने बच्चे को यह भी बता सकते हैं कि जलन की भावना से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। इन तरीकों से बच्चे न केवल अपनी जलन की भावना को समझ पाएंगे, बल्कि इसे बेहतर तरीके से संभाल भी सकेंगे।