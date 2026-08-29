बच्चों की जलन की भावना कम करना

आपके बच्चे में आ गई है जलन की भावना? इस तरह से करें उसमें सुधार

लेखन सयाली 03:35 pm Aug 29, 202603:35 pm

क्या है खबर?

बच्चों में जलन की भावना एक आम समस्या है। यह भावना अक्सर तब उत्पन्न होती है जब बच्चा अपने किसी दोस्त या भाई-बहन के पास कुछ ऐसा होता है, जो उसके पास नहीं होता। जलन की भावना से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। इस लेख में हम जलन की भावना को समझने और इसे दूर करने के 5 तरीके जानेंगे।