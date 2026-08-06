आपका बच्चा लिखने में करता है आना-कानी? इस तरह उसे डालें इसकी आदत
क्या है खबर?
बच्चों में लिखने की आदत डालना एक जरूरी कदम है, जो उनकी सोचने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाता है। अगर आपका बच्चा लिखने में आना-कानी करता है तो आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीकों को अपनाना चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को नियमित रूप से लिखने की आदत डाल सकते हैं और उसे इस प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
#1
रोजाना थोड़ी देर लिखने का समय तय करें
रोजाना थोड़ी देर का समय लिखने के लिए तय करें। यह समय सुबह का हो सकता है, जब बच्चा ताजा दिमाग से नई चीजें सीख सकता है या शाम का जब वह अपने दिनभर के अनुभव साझा कर सकता है।
इस समय को नियमित रखने से बच्चे को लिखने की आदत डालने में मदद मिलेगी और वह इसे एक मजेदार गतिविधि के रूप में देखेगा।
कभी-कभी बच्चे को खुद से कुछ लिखने के लिए भी कहें।
#2
विषयों का चयन करें
बच्चे को ऐसे विषय चुनने के लिए प्रेरित करें, जिनमें उसकी रुचि हो या जो उसे पसंद हों। इससे वह उत्साहित होकर लिखेगा और उसकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी।
आप बच्चे को अलग-अलग विषयों पर सोचने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि उसकी पसंदीदा कहानियां, खेल, दोस्त या कोई खास घटना।
इसके अलावा आप उसे अपने परिवार या दोस्तों के बारे में भी लिखने के लिए कह सकते हैं, जिससे उसकी कल्पनाशीलता और भी बढ़ेगी।
#3
खेल-खेल में सिखाएं
लिखना एक गंभीर काम हो सकता है, लेकिन इसे खेल-खेल में सिखाना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। आप बच्चे को कहानियां बनाने, कविताएं लिखने या चित्रों के बारे में लिखने के लिए कह सकते हैं।
इससे वह बिना किसी दबाव के लिखने की आदत डाल सकेगा और इसे एक मजेदार गतिविधि के रूप में देखेगा। इसके अलावा आप उसे छोटे-छोटे लेखन कार्य देकर उसकी रुचि बढ़ा सकते हैं, जैसे डायरी लिखना या पत्राचार करना।
#4
किताबें पढ़ने की आदत डालें
किताबें पढ़ना लिखने की आदत का अहम हिस्सा हो सकता है। जब बच्चा किताबें पढ़ेगा तो उसे अलग-अलग लेखन शैलियों और शब्दों का ज्ञान होगा, जो उसकी शब्दावली बढ़ाने में मदद करेगा।
आप उसे रोजाना कुछ पन्ने पढ़ने के लिए कह सकते हैं और फिर उन पर चर्चा कर सकते हैं कि उसे कौन-सी बातें सबसे ज्यादा पसंद आईं।
इसके अलावा आप उसे खुद की कहानियां लिखने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं।
#5
सकारात्मक प्रतिक्रिया दें
जब बच्चा कुछ लिखता है तो उसकी कोशिशों की सराहना करें और उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह आगे भी लिखने की कोशिश करेगा।
उसे यह महसूस कराएं कि उसका लिखा हुआ महत्वपूर्ण है और उसकी रचनात्मकता की कद्र की जाए।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चे को नियमित रूप से लिखने की आदत डाल सकते हैं, जो उसकी सोचने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा।