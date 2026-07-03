देसी घी लंबे समय तक नहीं रहेगा ताजा, अगर आप करेंगे ये 5 गलतियां

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बार-बार खोलना और बंद करना

बार-बार डिब्बा खोलने और बंद करने से भी देसी घी जल्दी खराब हो सकता है। जब आप बार-बार डिब्बा खोलते हैं तो उसमें नमी और कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वह खराब हो सकता है। जब आपको देसी घी की जरूरत हो तो साफ चम्मच से उसे निकालें और तुरंत डिब्बे को बंद कर दें, ताकि उसमें कोई भी गंदगी या नमी न जाए। इस तरह आप अपने देसी घी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।