क्या आपकी बिल्ली घर में आरामदायक महसूस कर रही है? इन संकेतों से जानिए

अगर आपकी बिल्ली आपके पास आकर प्यार करती है तो यह सबसे बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ खुश है। बिल्लियां अक्सर अपने मालिकों के करीब रहना पसंद करती हैं और जब वे ऐसा करती हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है।

अगर आपकी बिल्ली आपके पास आकर प्यार करती रहती है तो समझ जाइए कि वह आपके घर पर काफी आरामदायक महसूस कर रही है।