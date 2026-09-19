कोरियाई लोगों के खाने से जुड़े 5 शिष्टाचार जानकर हैरान रह जाएंगे, आप भी सीखें

कोरियाई लोगों के खाने से जुड़े 5 शिष्टाचार जानकर हैरान रह जाएंगे, आप भी सीखें
क्या है खबर?
कोरिया में खाने का एक अलग ही महत्व है। वहां खाने के दौरान कुछ नियम और रीति-रिवाज होते हैं, जिनका पालन करना वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोरिया घूमने जा रहे हैं तो आपको वहां के खान-पान से जुड़े इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप वहां की संस्कृति को अच्छे से समझ सकें और उसका पूरा आनंद ले सकें।
#1
खाने से पहले और बाद में धन्यवाद देना
कोरिया में खाने से पहले और बाद में धन्यवाद देना जरूरी है। खाने से पहले आप 'जलमोगेसेम्निदा' कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप भोजन का आनंद लेने वाले हैं।
खाने के बाद 'जलमोगो वासेम्निदा' कहना अच्छा माना जाता है, जिसका मतलब है कि आपने भोजन का आनंद लिया। यह एक तरह से आभार व्यक्त करने का तरीका है और कोरियाई लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और सभी इसका पालन करते हैं।
#2
बड़ों के शुरू करने के बाद खाना
कोरिया में खाने का एक अहम नियम है कि बड़े लोगों के खाना शुरू करने के बाद ही बाकी लोगों को खाना शुरू करना चाहिए।
जब आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ खाना खा रहे हों तो पहले उन्हें चॉपस्टिक या कांटा उठाते देखिए और फिर अपना खाना शुरू करें।
इसके अलावा अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं तो उनके खाने के तरीके का पालन करना भी अच्छा माना जाता है।
#3
चॉपस्टिक से खाना
कोरिया में चॉपस्टिक से खाना एक आम बात है। हालांकि, अगर आप चॉपस्टिक से खाने में असुविधा महसूस करते हैं तो कांटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
चॉपस्टिक से खाते समय कभी भी उन्हें एक-दूसरे पर रखकर छोड़ न दें, क्योंकि इसे गलत माना जाता है। इसके अलावा खाने के दौरान चॉपस्टिक को मुंह के पास लाना भी सही नहीं माना जाता है।
दक्षिण कोरिया जाने से पहले इन्हें इस्तेमाल करना सीख लें।
#4
खाने के दौरान मुंह बंद रखें
खाने के दौरान मुंह बंद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरिया में खाने के दौरान मुंह खुला रखना सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा खाने के दौरान हंसना या बात करना भी सही नहीं माना जाता है।
इसलिए, खाने के दौरान मुंह बंद रखें और एक-दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत न करें। यहां तक कि खाने के बीच में चबाने की आवाज भी न करें।
इससे खाने का मजा भी खराब नहीं होगा और आप शिष्ट भी लगेंगे।
#5
खाने की प्लेट में खाना छोड़ना
कोरिया में खाने की प्लेट में खाना छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए, जब आप कोरिया जाएं तो अपनी खाने की प्लेट को हमेशा साफ छोड़ें, ताकि यह साबित हो सके कि आपने अपना सारा भोजन खत्म कर लिया है।
इसके अलावा अगर आप अपनी प्लेट को साफ छोड़ते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि आपको उनका खाना कितना पसंद आया। इस तरह आप कोरिया की संस्कृति को अच्छे से समझ सकते हैं।