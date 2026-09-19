कोरियाई लोगों के खाने से जुड़े 5 शिष्टाचार जानकर हैरान रह जाएंगे, आप भी सीखें

खाने के दौरान मुंह बंद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरिया में खाने के दौरान मुंह खुला रखना सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा खाने के दौरान हंसना या बात करना भी सही नहीं माना जाता है।

इसलिए, खाने के दौरान मुंह बंद रखें और एक-दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत न करें। यहां तक कि खाने के बीच में चबाने की आवाज भी न करें।

इससे खाने का मजा भी खराब नहीं होगा और आप शिष्ट भी लगेंगे।