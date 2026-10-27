चंदन से जुड़े ये 5 स्वास्थ्य लाभ जानकर रह जाएंगे हैरान, जानिए

चंदन का इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। इसके तेल की खुशबू तनाव को कम करने में मदद कर सकती है और मन को शांत कर सकती है।

यह मेडिटेशन करने के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मन साफ होता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा चंदन के तेल का इस्तेमाल करने से नींद भी बेहतर होती है और नींद न आने की समस्या कम होती है।