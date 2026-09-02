आपके पास कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन पहनने लायक कुछ नहीं? न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पहनने का मन नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े तो हमारे पास होते हैं, लेकिन सही तरीके से स्टाइल नहीं कर पाते। इसका कारण हो सकता है कि कपड़े सही फिटिंग के न हों या फिर उन्हें सही तरीके से पेयर न किया जाए। आइए आज हम आपको स्टाइलिंग से जुड़ी कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना चाहिए।
#1
सही फिटिंग का ध्यान न रखना
कई लोग स्टाइलिंग पर ध्यान देते हुए कपड़े तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी फिटिंग पर ध्यान नहीं देते, जो कि एक बड़ी गलती है।
सही फिटिंग वाले कपड़े पहनने से न केवल आप आरामदायक महसूस करते हैं, बल्कि आपका लुक भी बेहतरीन दिखता है।
अगर आपके पास सही फिटिंग के कपड़े नहीं हैं तो उन्हें सिलवाकर अपनी माप के अनुसार बनवाएं। इसके लिए आप किसी अच्छे दर्जी से संपर्क करें।
#2
रंगों का मेल न करना
कपड़े खरीदते समय लोग अक्सर उनके रंगों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी रंग के कपड़े खरीद लेते हैं।
हालांकि, कपड़ों का रंग आपके पूरे लुक को प्रभावित करता है, इसलिए हमेशा अपने कपड़ों के रंगों का मेल करें।
उदाहरण के लिए अगर आप हल्के रंग के कुर्ते पहन रहे हैं तो उसके साथ गहरे रंग की पैंट्स पहनें। इसके विपरीत अगर गहरे रंग का कुर्ता है तो हल्के रंग की पैंट्स के साथ उसे पहनें।
#3
गहनों का गलत चयन
कपड़ों के साथ सही गहनों का चयन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप गलत गहनों का चयन करते हैं तो आपका पूरा लुक बिगड़ सकता है।
उदाहरण के लिए अगर आप पारंपरिक कपड़े पहन रहे हैं तो उसके साथ पारंपरिक गहने पहनें, वहीं अगर पश्चिमी कपड़ों में दिख रहे हैं तो उसके साथ सही बैग और जूतों का चयन करें।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने लुक को निखारने के लिए बेल्ट या घड़ी आदि पहन सकते हैं।
#4
मौसम के हिसाब से कपड़े न पहनना
मौसम के हिसाब से कपड़े न पहनना भी एक बड़ी गलती है। गर्मियों में हल्के और सांस लेने वाले कपड़े पहनने चाहिए, जबकि सर्दियों में मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए।
इसके अलावा बारिश के दौरान पानी से बचाने वाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप मौसम के बदलाव से सुरक्षित रहें।
सही मौसम के अनुसार कपड़े पहनने से आप न केवल आरामदायक महसूस करते हैं बल्कि आपका स्टाइल भी बेहतरीन दिखता है।
#5
कपड़ों की देखभाल न करना
कपड़ों को लंबे समय तक सही रखने के लिए उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है।
कई लोग नए कपड़े खरीदने के बाद उनकी देखभाल पर ध्यान नहीं देते, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं।
अपने कपड़ों को धोने से पहले हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें ताकि वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहें।
इसके अलावा अपने कपड़ों को सही तरीके से स्टोर करें ताकि वे जल्दी खराब न हों।