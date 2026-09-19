सोते समय दांत पीसने की आदत

क्या सोते समय अपने दांत पीसते हैं आप? जानिए इसके पीछे के कुछ कारण

लेखन सयाली 10:19 am Sep 19, 202610:19 am

क्या है खबर?

कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि सोते समय वे खुद-ब-खुद ही अपने दांतों को पीसने लगते हैं और खुद को रोक नहीं पाते। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। यह समस्या कुछ लोगों के लिए आम हो सकती है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको इस समस्या के पीछे छिपे कारणों के बारे में बताएंगे, ताकि आप सही उपचार कर सकें और अपनी परेशानी से राहत पा सकें।