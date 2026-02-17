फ्रांस: पेरिस की यात्रा को बनाएं यादगार, 5 दिन में घूम सकते हैं ये जगहें

फ्रांस की राजधानी पेरिस एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यहां का माहौल, कला, संस्कृति और वास्तुकला पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पेरिस में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खासियत है। अगर आप पेरिस की यात्रा करने जा रहे हैं तो यह यात्रा मार्गदर्शिका आपके लिए बहुत ही काम की साबित होगी ताकि आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकें और पेरिस की सुंदरता का भरपूर मजा ले सकें।

#1 दिन 1: एफिल टॉवर और चैंप्स-एलिसीज़ यात्रा की शुरुआत एफिल टॉवर से करें। यहां से पूरे पेरिस का नजारा देखा जा सकता है। इसके बाद चैंप्स-एलिसीज़ पर चलें, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं या कैफे में बैठकर कॉफी का आनंद ले सकते हैं। शाम को एफिल टॉवर की रोशनी का शो देखने जाएं, जो बहुत ही सुंदर है। यहां से आप आर्क डी ट्रायम्फ भी देख सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक स्मारक है और इसके आसपास का माहौल बहुत ही जीवंत है।

#2 दिन 2: लूव्र संग्रहालय और नोट्रे डेम डी पेरिस दूसरे दिन लूव्र संग्रहालय जाएं, जो दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालयों में से एक है। यहां मोना लिसा जैसी प्रसिद्ध चित्रकला देखने को मिलेंगी। इसके बाद नोट्रे डेम डी पेरिस जाएं, जो एक खूबसूरत चर्च है। इसकी बनावट बहुत ही शानदार है और यहां की शांति आपको बहुत पसंद आएगी। यहां से सीन नदी पर नाव की सैर करें, जिससे आप शहर के कई प्रमुख स्थलों को पानी से देख सकते हैं।

Advertisement

#3 दिन 3: मोंमार्ट्रे और सैक्रे-कोउर बेसिलिका तीसरे दिन मोंमार्ट्रे जाएं, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहां से पूरे शहर का बहुत ही सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यहां सैक्रे-कोउर बेसिलिका भी स्थित है, जिसकी बनावट बहुत ही खास है। इस क्षेत्र में घूमते हुए आप कई छोटे-छोटे कैफे और कला गैलरी देख सकते हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और आकर्षक है, जो आपको पेरिस की असली झलक दिखाता है।

Advertisement

#4 दिन 4: वर्साय महल चौथे दिन वर्साय महल जाएं, जो अपने विशाल आकार और सुंदर बाग-बगीचों के लिए जाना जाता है। यह महल फ्रांस के पूर्व शाही परिवार का निवास स्थान रह चुका है। यहां की बनावट और बाग-बगीचे बहुत ही आकर्षक हैं। यहां आकर आपको फ्रांस के ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव मिलेगा। वर्साय महल में घूमते हुए आपको फ्रांसीसी शाही जीवनशैली की झलक देखने को मिलेगी, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देगी।