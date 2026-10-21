त्वचा की देखभाल के लिए ऐसे करें शिया बटर का इस्तेमाल, मिलेंगे कई फायदे 

अगर आपके पास मेकअप हटाने का कोई साधन नहीं है तो आप शिया बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके लिए थोड़ी मात्रा में शिया बटर लें और हल्के हाथों से चेहरे पर मालिश करें, फिर एक नम कपड़े से चेहरे को पोंछ लें। इससे आपका सारा मेकअप आसानी से हट जाएगा और आपकी त्वचा साफ-सुथरी महसूस होगी।

शिया बटर में मौजूद विटामिन-A और विटामिन-E आपकी त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं।