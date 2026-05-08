छोटे यार्ड या आंगन में लगाएं ये 5 फल वाले पेड़, नहीं होगी जगह की कमी

फल वाले पेड़ न केवल ताजगी और हरियाली देते हैं, बल्कि हमें घर पर ही ताजा फल पाने का मौका भी देते हैं। अगर आपके यार्ड या आंगन में ज्यादा जगह नहीं है तो भी आप कुछ छोटे फल वाले पेड़ लगा सकते हैं, जो कम जगह में भी अच्छी तरह से बढ़ते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे 5 फल वाले पेड़ों के बारे में बताते हैं, जो कम जगह में भी फल देते हैं।

#1 नींबू का पेड़ नींबू का पेड़ एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह कम जगह में भी अच्छी तरह से बढ़ता है और साल भर फल देता है। नींबू का उपयोग नींबू पानी से लेकर कई प्रकार के खाने में होता है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, जिससे इसकी देखभाल करना आसान हो जाता है। नींबू का पेड़ धूप पसंद करता है, इसलिए इसे रोजाना 5-6 घंटे धूप मिलना जरूरी है।

#2 शहतूत आप बौनी या सदाबहार किस्मों का चुनाव करके छोटे से आंगन में भी शहतूत का पेड़ उगा सकते हैं। ये किस्में आमतौर पर 4-6 फीट से कम ऊंचाई की होती हैं और छोटे स्थानों या गमलों में बागवानी के लिए एकदम सही रहती हैं। अच्छी जल निकासी वाला बड़ा गमला इस्तेमाल करें और मिट्टी को नम रखें। पौधे को ऐसी जगह पर रखें, जहां अच्छी धूप आती हो। इस छोटे पेड़ में भी आपको ढेरों शहतूत मिल जाएंगे।

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#3 अनार का पेड़ अनार का पेड़ भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह कम जगह में भी अच्छी तरह से बढ़ता है और स्वादिष्ट फल देता है। अनार का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, जिससे इसकी देखभाल करना आसान हो जाता है। अनार का पेड़ धूप पसंद करता है, इसलिए इसे रोजाना 5-6 घंटे धूप मिलना जरूरी है।

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#4 पपीते का पेड़ पपीते का पेड़ भी कम जगह पर आसानी से उगाया जा सकता है। इनकी जड़ें छोटी होती हैं और ये तेजी से बढ़ती भी हैं। पपीते के पेड़ अक्सर 6-12 महीनों के अंदर ही फल देने लगते हैं। इसकी बौनी किस्में छोटी जगहों के लिए आदर्श होती हैं। इन्हें लगातार धूप, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पाले से बचाव की जरूरत होती है। पेड़ में समय-समय पर खाद जरूर डालते रहें।