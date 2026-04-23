स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना खा सकते हैं ये 5 भारतीय मिठाई, जानिए रेसिपी

मिठाइयां हर त्योहार का अहम हिस्सा होती हैं। खासकर जब बात भारतीय मिठाइयों की आती है, तो उनकी बात ही निराली होती है। हालांकि, अधिकतर मिठाइयां चीनी और कैलोरी से भरपूर होती हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी भारतीय मिठाइयों की विधि बताने जा रहे हैं, जो सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं हैं और इन्हें घर पर बनाना भी आसान है।

#1 काजू की बर्फी सबसे पहले काजू को पीसकर उसे एक पैन में डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें दूध और चीनी डालकर मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद काजू और दूध से कई पोषक तत्व भी मिलते हैं।

#2 गुड़ की खीर सबसे पहले चावल को धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद दूध को उबालें और उसमें भीगे हुए चावल डालें। अब मध्यम आंच पर इसे पकने दें। जब चावल पक जाएं तो इसमें गुड़ डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। अंत में सूखे मेवे डालकर सजाएं और गर्मागर्म परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद गुड़ और दूध से कई पोषक तत्व भी मिलते हैं।

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#3 मूंग दाल का हलवा सबसे पहले मूंग दाल को धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर उसे मिक्सी में पीस लें। इसके बाद घी गर्म करें और पिसी हुई दाल डालकर भूनें जब तक वह सुनहरी न हो जाए। अब इसमें दूध डालें और मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में गर्मागर्म परोसें। यह मिठाई सेहत के लिए अच्छी होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है।

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#4 नारियल की बर्फी सबसे पहले नारियल को कदूकस कर लें, फिर उसे एक पैन में चीनी के साथ डालें। जब तक यह मिश्रण गाढ़ा न हो जाए तब तक पकाएं। अब इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह मिठाई सेहत के लिए अच्छी होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है। नारियल की बर्फी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।