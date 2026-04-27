मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड को घर पर आसानी से कर सकते हैं तेज, बस करें ये काम

मिक्सर ग्राइंडर रसोई का एक जरूरी उपकरण है, जिससे कई काम आसान हो जाते हैं। अक्सर इसकी ब्लेड समय के साथ धीमी हो जाती हैं, जिससे पिसाई का काम सही से नहीं हो पाता। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड को घर पर ही तेज कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर की काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

#1 पानी का करें इस्तेमाल मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड को तेज करने का एक आसान तरीका है पानी का उपयोग करना। इसके लिए सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर के जार में थोड़ा पानी डालें और फिर इसे चालू करें। इससे ब्लेड पर जमा गंदगी साफ हो जाएगी और वे फिर से तेज हो जाएंगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, वर्ना मिक्सर ग्राइंडर खराब हो सकता है। इस विधि से आप अपने मिक्सर ग्राइंडर की काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

#2 रेत का करें उपयोग रेत एक ऐसी चीज है, जो मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड को तेज करने में मदद कर सकती है। इसके लिए जार में थोड़ी रेत डालकर मिक्सर ग्राइंडर को चालू करें। इससे ब्लेड पर जमी गंदगी और खुरदरेपन को हटाने में मदद मिलेगी। ध्यान रखें कि रेत ज्यादा न हो, वर्ना मिक्सर ग्राइंडर खराब हो सकता है। इस तरीके से आप मिक्सर ग्राइंडर की काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।

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#3 बर्फ आएगी काम बर्फ का उपयोग भी मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड को तेज करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ बर्फ के टुकड़े लेकर मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालें और फिर इसे चालू करें। इससे ब्लेड पर जमा गंदगी साफ हो जाएगी और वे फिर से तेज हो जाएंगी। ध्यान रखें कि बर्फ ज्यादा न हो, वर्ना मिक्सर ग्राइंडर खराब हो सकता है। बर्फ ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, वर्ना ब्लेड टूटने का डर होगा।

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#4 नमक आजमाएं नमक एक ऐसी चीज है, जो आसानी से हर घर में मिल जाता है और इसे मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर के जार में थोड़ा नमक डालें और फिर इसे चालू करें। इससे ब्लेड पर जमा गंदगी साफ हो जाएगी और वे फिर से तेज हो जाएंगी। ध्यान रखें कि नमक ज्यादा न हो, वर्ना मिक्सर ग्राइंडर खराब हो सकता है।