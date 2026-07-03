फ्लाइट में ले जा सकते हैं ये खाद्य पदार्थ

फ्लाइट में आप ले जा सकते हैं ये 5 खाने की चीजें, नहीं होगी कोई दिक्कत

लेखन सयाली 01:32 pm Jul 03, 202601:32 pm

क्या है खबर?

फ्लाइट में सफर करते समय कई लोग अपने खाने के बारे में सोचते हैं कि क्या उन्हें अपने घर से खाना ले जाना चाहिए या नहीं। अगर हां तो क्या? इस तरह के कई सवाल सभी के मन में घूमते रहते होंगे। अगर आप भी इसी उलझन में रहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप फ्लाइट में ले जा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।