फ्लाइट में आप ले जा सकते हैं ये 5 खाने की चीजें, नहीं होगी कोई दिक्कत
क्या है खबर?
फ्लाइट में सफर करते समय कई लोग अपने खाने के बारे में सोचते हैं कि क्या उन्हें अपने घर से खाना ले जाना चाहिए या नहीं। अगर हां तो क्या? इस तरह के कई सवाल सभी के मन में घूमते रहते होंगे। अगर आप भी इसी उलझन में रहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप फ्लाइट में ले जा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
#1
फल
फ्लाइट में सफर करते समय आप अपने साथ फल ले जा सकते हैं। आम, अनार, तरबूज, पपीता और अंगूर जैसे फल न केवल ताजगी भरा एहसास दिलाएंगे, बल्कि शरीर को तरलता भी देंगे। घरेलू उड़ानों में, साबुत फलों को आपके केबिन बैग और चेक किए गए बैग, दोनों में ले जाने की अनुमति है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिकांश देश आक्रामक कीटों के प्रसार को रोकने के लिए ताजे फल और सब्जियां लाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाते हैं।
#2
कॉफी या चाय का प्रीमिक्स
फ्लाइट के दौरान कॉफी या चाय का प्रीमिक्स ले जाने की अनुमति होती है, जिसे सीधा पानी में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। हालांकि, इसे अपने हैंड बैगे में ले जाने या चेक किए गए बैगेज में ले जाने के आधार पर पैकिंग और मात्रा संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं। आप पाउडर वाले प्रीमिक्स हैंड बैग में रख सकते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस सुरक्षा के चलते इन चीजों की मात्रा को एक निश्चित सीमा तक सीमित कर देती हैं।
#3
इंस्टेंट फूड
आज के दौर में इंस्टेंट फूड यानि झटपट बन जाने वाले खाने का चलन है। आप फ्लाइट में इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह ठोस है या इसे तैयार करने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है। आप फ्लाइट पर कप नूडल्स, कप पास्ता या पोहा आदि ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप चिप्स या बिस्किट आदि भी ले जा सकते हैं। हालांकि, इनकी मात्रा 100 मिली होनी चाहिए।
#4
सूखे मेवे
सूखे मेवे भी फ्लाइट में सफर के दौरान खाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश और खजूर जैसे सूखे मेवे न केवल ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, बल्कि भूख को शांत करने में भी मदद कर सकते हैं। लगभग सभी प्रमुख एयरलाइन पर इसे हैंड लगेज और चेक लगेज, दोनों में ले जाने की अनुमति है। आप छोटे पैकेट वाले मसालेदार मेवे भी ले जा सकते हैं।
#5
सैंडविच
आप अपने केबिन बैग और चेक किए गए बैगेज, दोनों में सैंडविच ले जा सकते हैं। हालांकि, सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार सैंडविच ठोस होना चाहिए। पीनट बटर, मेयोनेज या सलाद ड्रेसिंग जैसे किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ या स्प्रेड का उपयोग करने पर तरल पदार्थ संबंधी मानक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सैंडविच को फैलने से बचाने के लिए उसे एल्युमीनियम फॉयल, प्लास्टिक रैप या एयरटाइट कंटेनर में अच्छी तरह लपेटने की सलाह दी जाती है।