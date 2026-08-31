योग बनाम डांस

योग बनाम डांस: कौन-सी एक्सरसाइज आपके लिए हो सकती है बेहतर?

लेखन सयाली 04:48 pm Aug 31, 202604:48 pm

क्या है खबर?

आजकल लोग फिटनेस को लेकर काफी सजग हो गए हैं। ऐसे में वे अपने फिटनेस रूटीन में कुछ ऐसी एक्सरसाइज को शामिल कर रहे हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर आप भी ऐसी ही एक्सरसाइज की तलाश में हैं तो योग और डांस में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं।