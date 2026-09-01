योग बनाम ट्रेकिंग

योग बनाम ट्रेकिंग: तनाव से मुक्ति के लिए किसका चुनाव करना है बेहतर?

लेखन सयाली 05:16 pm Sep 01, 202605:16 pm

क्या है खबर?

तनाव से निपटने के लिए योग और ट्रेकिंग, दोनों ही अच्छे विकल्प माने जाते हैं। हालांकि, इन दोनों की प्रकृति और फायदे अलग-अलग हैं। योग एक शारीरिक और मानसिक अभ्यास है, जो घर पर या किसी शांत जगह किया जा सकता है। वहीं, ट्रेकिंग एक बाहरी गतिविधि है, जो प्रकृति के करीब ले जाती है और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन-सा विकल्प तनाव से निपटने के लिए ज्यादा अच्छा है।