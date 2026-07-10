पीठ दर्द से राहत के लिए योग बनाम व्यायाम

योग बनाम व्यायाम: पीठ दर्द से राहत के लिए क्या है बेहतर? जानिए

लेखन अंजली 07:41 pm Jul 10, 202607:41 pm

क्या है खबर?

पीठ दर्द एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए कई लोग योग और व्यायाम को अपनाते हैं। हालांकि, दोनों के बीच में अंतर है और यह जानना जरूरी है कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है। आइए जानते हैं कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है और पीठ दर्द के लिए कौन सा विकल्प अधिक प्रभावी है।